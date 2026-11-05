ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 2:49 PM IST
ਬਚਪਨ ਹਾਸੇ, ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦੌਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਖੋਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ 8.40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਜਦਕਿ 12.40 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਇਨਸੁਲਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋ ਖਾਧੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧਦੇ ਮੋਟਾਪੇ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦੀ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗਲੂਕੋਜ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਲੱਡਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ: ਸਰੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਵਾਧੂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਦਾ ਹੈ।
- ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
- ਥਕਾਵਟ: ਨਾੜੀਆਂ ਗਲੂਕੋਜ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਉਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਸਤ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣਾ: ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੈਂਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪੈਣਾ: ਐਕੈਂਥੋਸਿਸ ਨਾਈਗ੍ਰੀਕਨਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ।
- ਜਖ਼ਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੱਟ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ?
- ਦਿਨ ਭਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ।
- ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
- ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਵਿੱਖ ਉਸਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/type-2-diabetes-in-children/symptoms-causes/syc-20355318
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431046/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5154306/
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