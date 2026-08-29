ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਣਦੇਖਾ ? ਜਾਣੋ
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹਾਰਮੋਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Published : August 29, 2026 at 5:11 PM IST
EARLY AND GENERAL SYMPTOMS WOMEN: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਸ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਤਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਥਕਾਵਟ, ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਆਰੀ ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, PCOS, ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, PCOS (ਪੌਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ), ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਾ ਹਾਰਮੋਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ) ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਇਨਸੁਲਿਨ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਬਾਇਲ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਾਹੇਪੇਟਿਕ ਕੋਲੇਸਟੈਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਤਣਾਅ ਦੁਰਲੱਭ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਤੀਬਰ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ (AFLP) ਜਾਂ HELLP ਸਿੰਡਰੋਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
PCOS ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਸਿੰਡਰੋਮ (PCOS) ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, PCOS ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਬਿਮਾਰੀ (NAFLD) ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, PCOS ਵਾਲੀਆਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ PCOS ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਰਦ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ (ਐਂਡਰੋਜਨ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। PCOS ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ
ਉੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਚਰਬੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਮੇਨੋਪੌਜ਼ਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫੈਟੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਚਰਬੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
- ਜਿਗਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ (ਜਿਗਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਦਾਗ)
- ਜਿਗਰ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਜੈਵਿਕ ਅੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੀਲੀਆ: ਔਰਤਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਖੁਜਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ: ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਲੀਰੀ ਕੋਲੈਂਜਾਈਟਿਸ (ਪੀਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਂ ਗਠੀਏ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਚਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ
ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ...
ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ PCOS ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਖੁਜਲੀ, ਫੁੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ: ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ (ਜਿਗਰ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਸਟ) ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ: ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)
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