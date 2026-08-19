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ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਹੋਸਟੇਸ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਜਾਣੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

CANCER IN PILOTS AND AIR HOSTESSES
CANCER IN PILOTS AND AIR HOSTESSES (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 19, 2026 at 3:26 PM IST

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CANCER IN PILOTS AND AIR HOSTESSES: 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ JAMA Internal Medicine ਵਿੱਚ ਛੱਪੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜਾਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.27 ਕਰੋੜ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ 503 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾਂ 503 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਇਹ ਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਏਆਈ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਇਹ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮਰਦ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਤ ਦਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕੈਂਸਰ, ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ, ਲਿਊਕੇਮੀਆ (ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਮਫੋਸਾਈਟਿਕ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਲਿੰਫੋਮਾ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ, ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਦਿਮਾਗ), ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਸਤ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀ ਰਾਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰੁਵਾਂ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਡਿਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਉਡਾਣ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟ ਕਰੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

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