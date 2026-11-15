ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ।
Published : November 15, 2026 at 12:23 PM IST
HEART DISEASES CAUSED BY DIABETES: ਸ਼ੂਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਅੰਗ, ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਜ, ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਟਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧਮਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਫਲੋ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੀ. ਮਾਲਪਾਨੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਾ?
ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੈਚੇਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੀ. ਮਾਲਪਾਨੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ:-
- ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਫੁੱਲ੍ਹਣਾ
- ਅਚਾਨਕ ਠੰਡੇ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣਾ
- ਜੀ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
- ਗੈਸ ਜਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ
- ਗਰਦਨ, ਪਿੱਠ, ਮੋਢਿਆਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਗੜਨਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੀ. ਮਾਲਪਾਨੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਦਿਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿਲ ਸਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਬੀ. ਮਾਲਪਾਨੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
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