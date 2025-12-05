ਟੱਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : December 5, 2025 at 10:51 AM IST
NOROVIRUS SYMPTOMS: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ COVID-19, ਕਾਲੀ ਖੰਘ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੁਈਸਿਆਨਾ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 69 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਟੱਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਡੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਫਲੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਗੰਭੀਰ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਮੈਰੀਕਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਫਲੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਦਸਤ
- ਉਲਟੀ
- ਮਤਲੀ
- ਪੇਟ ਦਰਦ
- ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ
- ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸੀਡੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਤਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ
- ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ
- ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਟੱਟੀ ਰਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ?
ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੌਬਿਨ ਚੈਟਮੈਨ ਨੇ ਅਮੈਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੱਟੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। AMA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।-ਡਾਕਟਰ ਰੌਬਿਨ ਚੈਟਮੈਨ
ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 2,700 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 380 ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 100,000 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 900 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੀਡੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਵਰੀਡੇ ਹੈਲਥ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਸਟ੍ਰੇਨ (GII.17) ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਗਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ GII.4 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ GII.17 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2024-2025 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ?
ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਲੀਸੀਵਾਇਰੀਡੇ ਵਾਇਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ (ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ) ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਮੂਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ GII.4 ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਡੀਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਕੀ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਓ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਫਿਸ਼)
- ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਅਕਸਰ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਗੰਦੇ ਹਨ।
- ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਵੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
