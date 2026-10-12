30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 12, 2026 at 2:06 PM IST
MENTAL HEALTH PROBLEMS SYMPTOMS: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ?
30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਡਰਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਣਾਅ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਡੋ-ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 60 ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 30 ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਰਦ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।- ਡਾ. ਕਪਿਲ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ?
ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ PC, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਤਾਉਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਖੇਡ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨੀਂਦ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਕਪਿਲ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ
ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਤੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਨ।
30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰਦਰਦ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਦੌਰੇ ਪੈਣਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਕਪਿਲ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ
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