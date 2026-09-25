ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : September 25, 2026 at 12:58 PM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਪੀਕਲ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ, ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਦਬਾਅ, ਹਲਕੀ ਜਲਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਗੰਭੀਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸਹਿ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਐਨਜਾਈਨਾ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਇਸਕੇਮੀਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਗੈਸ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸੀਜੀ, ਟ੍ਰੋਪੋਨਿਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝੋ। ਈਸੀਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਟੈਸਟ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।-ਡਾ. ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ
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