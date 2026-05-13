ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਵ? 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?

By ETV Bharat Health Team

Published : May 13, 2026 at 4:22 PM IST

PRATEEK YADAV DIED: ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਵ ਦਾ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਖਨਊ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਵ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਪਰਣਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸੌਤੇਲੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਵ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (PE) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਯਾਦਵ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾ. ਰੁਚਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ?

ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (PE) ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਣੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਕਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਤ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੱਕਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰੁਚਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ

DVT PE ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਤਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (PE) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ।

PE ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਤਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਫੇਫੜੇ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ – ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘਣ, ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਹੋਸ਼ੀ - ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਲੱਛਣ

  1. ਖੰਘ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਬਲਗ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
  3. ਹਲਕਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
  4. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
  5. ਬੁਖ਼ਾਰ
  6. ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਲੱਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ
  7. ਫਿੱਕੀ ਜਾਂ ਬੇਰੰਗੀ ਚਮੜੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਇਨੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਲਮਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੱਕਾ ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (PE) ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

  1. ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
  2. ਕੈਂਸਰ
  3. ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
  4. ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
  5. ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਮਰ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੱਟ
  6. ਹਾਰਮੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਥੈਰੇਪੀ
  7. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ - ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਜੋਖਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  8. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਪਲੱਸਤਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ।
  9. ਉਮਰ - ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਖਮ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
  10. ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ - ਕੁਝ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਅਤੇ PE ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  11. ਮੋਟਾਪਾ

ਕੀ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ (PE) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  1. ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
  2. ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡੋ।
  3. ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸਟੋਕਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  4. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ।
  5. ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

