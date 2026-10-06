ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ, WHO ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 71 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ...
Published : October 6, 2026 at 6:24 PM IST
GLOBAL HEALTH ESTIMATES 2023: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ (life expectancy) ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੁਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 73.3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 73.4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ।
2021 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 71.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 62.8 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ 0.4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 71 ਸਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਘੱਟ, 60.6 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, WHO ਨੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬੋਝ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ) ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2019 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਹਤ ਅਨੁਮਾਨ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ 71 ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (68.2 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (72.7 ਸਾਲ), ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (78.5 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ (81.4 ਸਾਲ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ, ਔਸਤਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ HALE 60.6 ਸਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ 60.5 ਸਾਲ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਸਿਹਤ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ "ਦੋਹਰੇ ਬੋਝ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCDs) (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ) ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸਕੇਮਿਕ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਅਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀਡੀ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੀਬਰ ਦਸਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, WHO ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ।
(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)
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