ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ
ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : September 11, 2026 at 10:10 AM IST
ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਰੋਗ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਚਾਅ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:-
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ - ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਅਕਸਰ ਸਰੀਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਠੀਆ, ਫਿਸਲੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਸਰਤਾਂ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ - ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਬਿਹਤਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਚ, ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਫਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਮਰੀਜ਼ - ਸਟ੍ਰੋਕ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ'ਸ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ - ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ - ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਸਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਆਸਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੇ - ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
- ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ
- ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ
- ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ
- ਬਿਹਤਰ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
- ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਸੱਟ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ
- ਘਟੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਲਚਕਤਾ
- ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਸਰਤ, ਮੈਨੂਅਲ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ
- ਲੇਟਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾ ਸੌਂਵੋ।
- ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਹਾਣਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋਵੇ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੋ, ਇਹ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।
- ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
- ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
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