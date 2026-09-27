2050 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ! ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਉੱਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ!
Published : September 27, 2026 at 4:08 PM IST
WHO warning: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਮਰ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਜੀਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀਕੇ ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰੁਚਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ (ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ) ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੇੜਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟਿਊਮਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉੱਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ IMRT, VMAT, ਅਤੇ ਡੋਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗ) ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉੱਨਤ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਆਮ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬੀਮ ਨੂੰ ਟਿਊਮਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਿਹਤਰ ਟਿਊਮਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
ਡਾ. ਰੁਚਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SRS/SBRT ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਰੇਡੀਓਸਰਜਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਟਿਊਮਰਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਜੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1-5 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ SRS/SABR ਛਾਤੀ, ਫੇਫੜੇ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਸਮੇਤ ਸਟੇਜ 4 ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅਡੈਪਟਿਵ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ
ਡਾ. ਰੁਚਿਰ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਡੈਪਟਿਵ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ (oART) ਇਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੀਨਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰ (ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ) ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ, ਉਸ ਇੱਕਲੇ ਸਕੈਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਡੈਪਟਿਵ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕੰਟੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਣੂ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਟਿਊਮਰ ਦੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਓਨਕੋਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਿਆਪਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ, ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਨਤ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।