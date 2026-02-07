ETV Bharat / health

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ? ਇਸ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ...

BLOOD CANCER RISK FACTORS
ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ
By ETV Bharat Health Team

Published : February 7, 2026 at 1:33 PM IST

BLOOD CANCER RISK FACTORS: ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੀਮੈਟੋਲੋਜਿਕ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹਨ ਜੋ ਖੂਨ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ, ਜਾਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ (ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ (ਜੋ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ), ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟ (ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਊਕੇਮੀਆ (ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਲਿੰਫੋਮਾ (ਜੋ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਮਾਈਲੋਮਾ (ਜੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1. ਲਿਊਕੇਮੀਆ:

ਇਹ ਖੂਨ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਚਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਲਿੰਫੋਮਾ:

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਨੋਡ, ਤਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਫ ਨੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਮਾਇਲੋਮਾ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਖੂਨ ਸੈੱਲ ਜੋ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਲੋਮਾ ਸੈੱਲ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਖੂਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ, ਅਤੇ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ?

ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਈਲੋਮਾ (ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਪਰ ਪੂਰਵ-ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ MGUS) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ) ਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਈਲੋਮਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ, ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਗੈਮੋਪੈਥੀ (MGUS) ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐਮਜੀਯੂਐਸ ਕੀ ਹੈ?

ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਣਯੋਗ ਕਾਰਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ MGUS ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, MGUS ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਹਲਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ" ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਐਡਵਾਂਸ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MGUS (ਮੋਨੋਕਲੋਨਲ ਗੈਮੋਪੈਥੀ ਆਫ ਅਨਡਿਟਰਮੀਨਡ ਸਾਈਗਨਸਿਫੈਂਸ), ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ M-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...

  • ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ।
  • ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਘਟਣਾ।
  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ।
  • ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ।
  • ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਲਿੰਫ ਨੋਡ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ।
  • ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
  • ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੋਮਲਤਾ।
  • ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰਤਾ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ।
  • ਆਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ।

ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ, ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਥੈਰੇਪੀ, ਜਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਵਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਡੇਵਿਡ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਇਲੋਮਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ-ਅੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਭਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ?

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ, ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)

ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ
ਹੀਮੈਟੋਲੋਜਿਕ ਕੈਂਸਰ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

