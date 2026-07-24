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ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਚਮਕ ਜਾਂ ਲਾਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।

WHAT IS RETINOBLASTOMA
ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਕੀ ਹੈ (Getty Image and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 24, 2026 at 12:12 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਾਲੀ ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਖ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਨਾਮਕ ਅੱਖ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀਜੀਆਈ) ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ। ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਕੀ ਹੈ (ETV Bharat)

ਹਰ ਸਾਲ 70 ਤੋਂ 80 ਬੱਚੇ ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਲਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ

ਰੇਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।- ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਘ

ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਕੀ ਹੈ?

ਰੇਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਰੈਟੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਟੀਨਾ ਅੱਖ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ RB1 ਜੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਘ

ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ?

  1. ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  2. ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਨਜ਼ਰ ਘੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
  4. ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਸੋਜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
  5. ਅੱਖ ਅਸਧਾਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਘ

ਪੀਜੀਆਈ 1996 ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ

ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ 1996 ਤੋਂ ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 75 ਤੋਂ 80 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਘ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਅੱਖ

ਜਦੋਂ ਹਰਨੂਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਨੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਬਚ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।-ਸੰਗਰੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਨੀਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। 2003 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 23 ਸਾਲਾ ਧਨੀਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।-ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧਨੀਰਾਮ

ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਕੀ ਹੈ (ETV Bharat)

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਪੀਜੀਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰੈਟੀਨੋਬਲਾਸਟੋਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

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WHAT IS RETINOBLASTOMA

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