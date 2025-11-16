ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 16, 2025 at 12:55 PM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੰਢਾ। ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ? ਕੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਠੰਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਠੰਢਾ ਜਾਂ ਗਰਮ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਚੋਣ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐਨਐਸਆਰ ਸ਼ੇਨੋਏ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਰੇਣੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਰਾਏ: ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।-ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (Cold Shock Response): ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ "Cold Shock Response" ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ
ਡਾ. ਐਨ.ਐਸ.ਆਰ. ਸ਼ੇਨੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨਹਾਉਣਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਐਨ.ਐਸ.ਆਰ. ਸ਼ੇਨੋਏ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਸ਼ੇਨੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 35 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ (ਸੀਬਮ) ਅਤੇ ਲਿਪਿਡਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਸ਼ਕ, ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਬਲ ਜਾਂ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਐਨ.ਐਸ.ਆਰ. ਸ਼ੇਨੋਏ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ
ਚਮੜੀ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਤਾਪਮਾਨ 37°C ਤੋਂ 40°C ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦਾ।
ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਚੰਬਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
- ਸਾਬਣ: ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਾਬਣਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ pH-ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਚੰਬਲ ਲਈ: ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ।
ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਸ਼ੇਨੋਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚਮੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਮੀ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ (3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ।-ਡਾ. ਸ਼ੇਨੋਏ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਰੇਣੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ (ਵਤ, ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ਼) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ (ਵਤ, ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ਼), ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਤ ਅਤੇ ਕਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ (ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ) ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਰੇਣੂ
ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਠੰਢੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧੋ।
- ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਜਾਂ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।
ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਗਰਮ? ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
