ETV Bharat / health

ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਣੋ

ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

HOW TO TEST YOUR LIVER HEALTH
HOW TO TEST YOUR LIVER HEALTH (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : June 5, 2026 at 10:59 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੀਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੀਵਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ?

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਹਥੇਲੀਆਂ ਲਾਲ: ਹਥੇਲੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਲਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਲਾਲੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਮਰ ਏਰੀਥੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਪੈਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਿਰੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ: ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਕੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਐਂਜੀਓਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਆਮ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੋਜ: ਮੇਓਕਲੀਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਐਡੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਗਲਤ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਲਬਿਊਮਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ: ਪੀਲੀਆ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਵੀ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਲਾਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੱਟੀ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੱਫੜ ਦੇ ਖੁਜਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਵਰ ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਦੇ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੁਜਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

HOW TO TEST YOUR LIVER HEALTH
LIVER FUNCTION TESTS
SYMPTOMS OF LIVER DISEASE IN HANDS
HOW TO TEST YOUR LIVER HEALTH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.