ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ
ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : April 9, 2026 at 11:22 AM IST
ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਾਂ ਘਿਣਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਛਾਲੇ: ਲਿੰਗ, ਅੰਡਕੋਸ਼, ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਛਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਛੋਟੇ ਛਾਲੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਗੋਲ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਫਿਲਿਸ: ਸਿਫਿਲਿਸ ਇੱਕ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਪੋਨੇਮਾ ਪੈਲੀਡਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ 3-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਢਾਂ: ਕੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਲੱਛਣ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੰਢਾਂ ਜਾਂ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਧੱਫੜਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (HPV) ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰਟਸ ਛੋਟੇ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਤਲ, ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ: ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿਫਿਲਿਸ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਧੱਫੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ HIV ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਧੱਫੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਖੁਜਲੀ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ: ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੁਜਲੀ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਲੈਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਜਾਕ ਵਰਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਛਿੱਲੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ: ਕਈ ਵਾਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਦਾ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਦਨਾਕ ਛਾਲੇ, ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਛਿੱਲੀ ਹੋਈ ਚਮੜੀ ਹਰਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚਮੜੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਖਮ, ਛਾਲੇ, ਮਣਕੇ, ਧੱਫੜ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਜਲੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ STDs ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਮ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਵੈ-ਨਿਦਾਨ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ। ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-