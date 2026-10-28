ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ
ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 3:03 PM IST
VIRAL GASTROENTERITIS SYMPTOMS: ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਢਿੱਡ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵਰਗੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।- ਡਾ. ਚੇਤਨ ਕਲਾਲ, ਹੈਪੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
- ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਬਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜਾਂ ਬਲਗ਼ਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਤੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ 48-72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਲਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ।
- ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ। ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਜਾਂ ਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀਲੀਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਓਰਲ ਰੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿਊਸ਼ਨ (ORS), ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨੀ ਟੱਟੀ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਵੋ।
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