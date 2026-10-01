ETV Bharat / health

ਚਿੰਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਲੁਕਵੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

HEART RHYTHM OR ARRHYTHMIA SYMPTOMS
HEART RHYTHM OR ARRHYTHMIA SYMPTOMS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 1, 2026 at 12:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਡਰਾਉਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਐਰੀਥਮੀਆ (ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ) ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੜਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਅਸਧਾਰਨ ਤਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਅਚਾਨਕ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਧੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰਾਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਟੈਚੀਕਾਰਡੀਆ (SVT), ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਐਟਰੀਅਲ ਫਲਟਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਐਰੀਥਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਐਰੀਥਮੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਉਲਝਣ ਆਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਡਰ, ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਤਣਾਅ, ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਰੇਨਾਲੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਵਰਗੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਵ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਅਸਧਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਧੜਕਣ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?

ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇਜ਼, ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਰੀਥਮੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਧੜਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ।-ਡਾ. ਸ਼ੁਭਮ ਸ਼ਰਮਾ

ਕਦੋਂ ਧੜਕਣ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਹਰ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

  1. ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ
  3. ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  4. ਗੰਭੀਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  5. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ
  6. ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਦੇਵੇ
  7. ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋ
  8. ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ

ਇਹ ਲੱਛਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ। ਅਸਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਐਰੀਥਮੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (ਐਰੀਥਮੀਆ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਈਸੀਜੀ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਈਸੀਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਪੀਸੋਡ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਲਟਰ ਮਾਨੀਟਰ, ਇਵੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡਰ, ਪੈਚ ਮਾਨੀਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਯੰਤਰ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਸੀਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਈਸੀਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰੀਥਮੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਕਾਰ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ANXIETY SYMPTOMS
HEART PROBLEMS AND ANXIETY
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣ
HEART RHYTHM OR ARRHYTHMIA SYMPTOMS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.