ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : April 20, 2026 at 10:50 AM IST
ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੋਟਾਪਾ, ਭਾਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ?
ICMR-INDIAB ਵੱਲੋਂ The Lancet Diabetes & Endocrinology ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਦਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਗੋਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 26.4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉੱਚ ਦਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2025 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ-ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦਰ (ASPR) ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 2023-2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੂਗਰ ਦਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਐਮ. ਐਨ
ਕੁਝ ਸੂਬੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਮੋਟਾਪਾ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਨੀਂਦ-ਜਾਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਐਮ. ਐਨ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (.gov) ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ: ਮੋਟਾਪਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ICMR-INDIAB ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਅਤੇ ਆਮ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
- ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ: ਗੋਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
- ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ: ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ: ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ' ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਆਈਸ ਕਰੀਮ, ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਪਮਾ, ਬੋਂਦਾ, ਵੜਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖੁਰਾਕ
ਡਾ. ਸ਼ਰਧਾ ਕਟਿਆਰ ਨੇ ਆਪਣੇ (X) 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ 31 ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨ:-
- ਆਟਾ ਜਾਂ ਰਿਫਾਈਂਡ ਆਟਾ
- ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ
- ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ
- ਬਿਸਕੁਟ
- ਅਨਾਨਾਸ
- ਸਕਿਮਡ ਦੁੱਧ
- ਰਸਕ
- ਤਰਬੂਜ
- ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਾਰ
- ਮੈਰੀ ਬਿਸਕੁਟ
- ਸ਼ਹਿਦ
- ਅੰਬ
- ਡਾਲੀਅਨ
- ਸੂਜੀ ਦੀ ਇਡਲੀ/ਚੀਲਾ
- ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ
- ਬੇਸਨ ਚੀਲਾ
- ਓਟਸ
- ਪਾਸਤਾ
- ਪਪੀਤਾ
- ਓਟਸ ਦੁੱਧ
- ਨੂਡਲਜ਼
- ਚਾਕਲੇਟ
- ਰੋਟੀ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ)
- ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼
- ਸੁਆਦ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ
- ਕੇਲਾ
- ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ
- ਕੇਕ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼
- ਅਰਬੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਗਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨਸੁਲਿਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਗਲਾਈਸੀਮੀਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
|ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ
|ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ (mg/dL)
|ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ (mg/dL)
|ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟਸ
|ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ (0-3 ਸਾਲ)
|60-110
|60-180
|ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਤੋਂ 110 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਤਰਤੀਬ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
|ਬੱਚੇ (3-12 ਸਾਲ)
|70-140
|70-180
|ਇਸਦਾ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ।
|ਕਿਸ਼ੋਰ (13-18 ਸਾਲ)
|70-140
|70-180
|ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
|ਬਾਲਗ (19+ ਸਾਲ)
|70-130
|70-180
|ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ 130 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
