Explainer: ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਨ
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : September 20, 2026 at 11:27 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬਾਈਓਲੌਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਲੋਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਅੰਜਨ ਸਿਓਟੀਆ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੁੰਦਾ?
ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।-ਡਾ. ਅੰਜਨ ਸਿਓਟੀਆ
ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ
ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅੰਜਨ ਸਿਓਟੀਆ
ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੱਧਰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪੱਧਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ
ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰ ਇੱਕ ਛਿੱਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਦੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹਲਕੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅੰਜਨ ਸਿਓਟੀਆ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਭਰੋਸੰਮਦ ਤਰੀਕਾ ਲਿਪਿਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਆਮ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ
ਸਿਰਫ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਜੇਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਨੇਟਿਕ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਟੀਨ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ-ਅੱਪ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਡਾ. ਅੰਜਨ ਸਿਓਟੀਆ
ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਜਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡੋਰਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਆਮ ਲਿਪਿਡ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਮਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅੰਜਨ ਸਿਓਟੀਆ
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੈਟ ਫੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅਸਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਭਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨੀਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਅੰਜਨ ਸਿਓਟੀਆ
ABCS ਨਿਯਮ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ
- A (ਐਸਪਰੀਨ) - ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਐਸਪਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- B (ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ) - ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- C (ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ) – ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਇੱਕ ਮੋਮੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 'ਮਾੜਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
- S (ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ) - ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ (HbA1c) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮਿੰਟ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰੋ।
- ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
ਅਮੈਰੀਕਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਬੀਐਨਪੀ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਆਰਟਰੀ ਸਕੈਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
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