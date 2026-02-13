ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਾ?

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਤਰਾ?
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : February 13, 2026 at 1:04 PM IST
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਗਠਨ, ਡੀਐਨਏ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਬੀ12 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ।
ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨੂੰ ਸੋਖਣਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ (IF) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰੀਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬੀ12 ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਮਾਇਲਿਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਮਾਇਲਿਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ
- ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜਵੱਲ
- ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣਾ
- ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ।
ਜੋਖਮ
ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੇਗਾਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਾਲ ਰਕਤਾਣੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ।
ਲੱਛਣ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ
- ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
- ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ
- ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
ਜੋਖਮ
ਗੰਭੀਰ ਅਨੀਮੀਆ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਧਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੱਛਣ
- ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
- ਉਲਝਣ
- ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ
- ਉਦਾਸੀ
- ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜੋਖਮ
ਜੇਕਰ ਇਸ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਬਜ਼: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਸਤ, ਕਬਜ਼, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ।
ਜੋਖਮ: ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ
- ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ
- ਮੂੰਹ ਦੇ ਫੋੜੇ
- ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ
- ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ
- ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੁੰ
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ?
ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਸ, ਮੱਛੀ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਉਮਰ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਕਰੋਹਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸੇਲੀਏਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ: ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੰਪ ਇਨਿਹਿਬਟਰ (ਐਸਿਡਿਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ) ਅਤੇ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ (ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ), ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਨੀਮੀਆ: ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਪੂਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬੀ12 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਅੰਡੇ, ਮੱਛੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਨਾਜ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-