ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ? ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ

ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ? ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ
ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : February 11, 2026 at 12:01 PM IST
CANCER FIRST TARGETS BODY PARTS: ਕੈਂਸਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਰਬਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂ ਅਤੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਨ ਨਾਮਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਗ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਐਨਏ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੇਕਾਬੂ ਸੈੱਲ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
NIH 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ DNA ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ DNA ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਕਾਬੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ, ਫੇਫੜਿਆਂ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਵਧਦੇ ਅਤੇ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੈੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:-
- ਇਹ ਅਪੂਰਣ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਪੱਕ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
- ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਿਪਕਦੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਟਿਊਮਰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਨਵੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਐਂਜੀਓਜੇਨੇਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
