ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ?

ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ?
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Published : October 9, 2026 at 11:21 AM IST
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਧੜਕਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਤਰੁੰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋ ਦਿਲ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਰੁੰਤ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਰੁੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣਾ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ: ਹਰਸ਼ਲ ਇੰਗਲੇ
- ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸਨੂੰ 'ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕੂਲਰ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਫ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬਲੌਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਜੇਨੇਟਿਕਸ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ, ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਮੋਕਿੰਗ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਰੀਥਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਟਰੀਅਲ ਫਾਈਬਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੁਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਰੀਥਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਖਰਾਬ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ੂਗਰ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਨਾੜੀ-ਸਿਰੇ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
- ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਾਰਟ ਫੇਲ੍ਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ।
- ਰੋਜ਼ 20 ਮਿੰਟ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
- ਦਿਲ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੋ।
- ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਗ ਜਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਅਪਣਾਓ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਹਤ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਵਾਓ।
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ VS ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।
ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਲ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਰੁੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਦਵਾਈ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ?
- ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਉਮਰ 75
- ਸਤੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਉਮਰ 66
- ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਉਮਰ 40
- ਰਾਜੀਵ ਕਪੂਰ, ਉਮਰ 58
- ਰੀਮਾ ਲਾਗੂ, ਉਮਰ 59
- ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ 44/45
- ਓਮ ਪੁਰੀ, ਉਮਰ 66
- ਫਾਰੂਕ ਸ਼ੇਖ, ਉਮਰ 65
- ਨਿਰਮਲ ਪਾਂਡੇ, ਉਮਰ 46
- ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਉਮਰ 47
- ਅਮਜਦ ਖਾਨ, ਉਮਰ 51/52
ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਵਾ ਨੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਮਨਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 17 ਫਰਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਕਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਆ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਨੰਦ ਬੰਦੋਦਕਰ ਦਾ 12 ਅਗਸਤ 1973 ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
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