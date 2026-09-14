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ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

SIGNS OF A HEART ATTACK ON FACE
SIGNS OF A HEART ATTACK ON FACE (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 14, 2026 at 11:21 AM IST

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ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਜੀਵਨ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਟ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਟੈਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:-

  1. ਜੁਬਾੜੇ, ਗਲੇ ਜਾਂ ਠੋਢੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।
  2. ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  4. ਚਿਹਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬੈਚੇਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
  5. ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  6. ਚਿਹਰਾ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  7. ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਚਿਹਰਾ ਨੀਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ?

ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਡਰ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚੇਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮੈਡਲਾਈਨਪਲੱਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ, ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਬੈਚੇਨੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਬੈਚੇਨੀ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:-

  1. ਹੱਥ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  2. ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  3. ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  4. ਜੁਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਠੰਢੇ ਪਸੀਨੇ ਆਉਣਾ, ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਆਮ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ।

ਸ਼ੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਨਸਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਦੇਂ-ਕਦੇਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਰਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਹ ਫੁੱਲ੍ਹਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਚੇਨੀ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਕਾਰ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਫ ਵਜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ।

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