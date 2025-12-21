ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰਚ? ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ।
Published : December 21, 2025 at 12:01 PM IST
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ, ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਚ?
ਬੁਖਾਰ: 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਸੀਮਾ (ਲਗਭਗ 98.6°F) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਿਏਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਰ ਦਰਦ: ਸਿਰ ਦਰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਨਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮਾਈਗਰੇਨ ਜਾਂ ਕਲੱਸਟਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੰਘ: ਖੰਘ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਅਕਸਰ ਐਲਰਜੀ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਲਗ਼ਮ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਥਕਾਵਟ: ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ, ਅਨੀਮੀਆ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਥਕਾਵਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼: ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਟ੍ਰੈਪ ਥਰੋਟ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਮਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਲਮਨਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਸੀਓਪੀਡੀ), ਨਿਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ: ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਗਦਾ ਨੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਮੌਸਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੂ), ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਆਲਗੀਆ ਜਾਂ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤ: ਦਸਤ ਅਕਸਰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਭੋਜਨ ਐਲਰਜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਰੀਟੇਬਲ ਬਾਉਲ ਸਿੰਡਰੋਮ (IBS) ਅਤੇ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਬਾਉਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (IBD) ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲਮਨਰੀ ਐਂਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੱਕ, ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ: ਪੇਟ ਦਰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਐਪੈਂਡਿਸਾਈਟਿਸ, ਪੈਨਕ੍ਰੇਟਾਈਟਸ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ (IBS) ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ: ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਐਪੈਂਡੀਸਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਘਟਣਾ: ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ, ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਰੋਗ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਭਾਰ ਵਧਣਾ: ਮੋਟਾਪਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ: ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅਕਸਰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਰਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ: ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਧੱਫੜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਰਜੀ, ਲਾਗ ਜਾਂ ਚੰਬਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਫੜਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ: ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਣਾਅ, ਸਦਮੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਿਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਣਾਅ: ਤਣਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰੀਵ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੰਧ ਦੀ ਕਮੀ COVID-19 ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
