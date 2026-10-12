ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : October 12, 2026 at 12:19 PM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ WHO ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਖੁਰਾਕ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ
- ਬੇਰੀਆਂ: ਬਲੂਬੇਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਕੇਲਾ: ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਚੁਕੰਦਰ: ਚੁਕੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਰੁੰਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ: ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖੰਡ ਵਾਲੀ, ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡਜ਼ ਨਾਮਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਕੀਵੀ ਫਲ: ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕੀਵੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨੀਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ।
- ਤਰਬੂਜ: ਤਰਬੂਜ ਵਿੱਚ ਸਿਟਰੂਲਾਈਨ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀਨਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਓਟਸ: ਓਟਸ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ-ਗਲੂਕਨ ਨਾਮ ਦਾ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਓਟਸ ਖਾਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਹਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਪਾਲਕ, ਕੇਲ ਅਤੇ ਕੋਲਾਰਡ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਲਸਣ: ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਐਲੀਸਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਸਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਧਮਨੀਆਂ ਦੀ ਅਕੜਾਅ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਫਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ: ਦਹੀਂ, ਸੌਰਕਰਾਟ ਅਤੇ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਵਰਗੇ ਫਰਮੈਂਟ ਫੂਡਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ: ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਦਹੀ: ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਦਹੀ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਅਨਾਰ: ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਅਤੇ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਾਲਚੀਨੀ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਚਕਿਤਸਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਟਸ: ਅਖਰੋਟ, ਪਿਸਤਾ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਵਰਗੇ ਨਟਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੈਟ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਨਟਸ ਖਾਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
- ਖੱਟੇ ਫਲ: ਸੰਤਰਾ, ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਸਪੇਰੀਡਿਨ ਨਾਮਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਫੈਟੀ ਮੱਛੀ: ਸਾਰਡੀਨ, ਮੈਕਰੇਲ ਅਤੇ ਟੁਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਟਮਾਟਰ: ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾੜਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਜੂਸ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ: ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਲੂਣ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਚਾਰ, ਪਾਪੜ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ: ਪੈਕੇਜਡ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਰੇਡੀ-ਟੂ-ਈਟ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ: ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਰੋਜ਼ 30 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ, ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8965354/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9268970/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6628116/
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