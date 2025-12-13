ਕਿਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਖੋਜ ’ਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ

ਕਿਸ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ? ਜਾਣੋ ਖੋਜ ’ਚ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੂਨ ਸਮੂਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : December 13, 2025 at 2:53 PM IST
BLOOD TYPE AND LIVER DISEASE : ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...
ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ?
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ B ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਫਰੰਟੀਅਰਜ਼ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 114 ਮਰੀਜ਼ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ O, B, ਅਤੇ AB ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਲੀਰੀ ਕੋਲੈਂਜਾਈਟਿਸ (PBC) ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਵਿੱਚ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਲੀਰੀ ਕੋਲੈਂਜਾਈਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, A, B, AB, ਜਾਂ O, ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ A, B, ਜਾਂ H ਨਾਮਕ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀਜੇਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ A ਐਂਟੀਜੇਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ A ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਦ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਖਾਰਸ਼, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)