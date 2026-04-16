ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 6 ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : April 16, 2026 at 5:37 PM IST
CANCER DISEASE: ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਾਬੂ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਲਾਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ HPV, HBV), ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛਾਤੀ, ਫੇਫੜੇ, ਆਂਦਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ?
- ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬ੍ਰੌਨਚੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਬਿਊਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੈੱਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਆਂਦਰਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਨ ਅਤੇ ਗੁਦਾ ਦੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਸੈੱਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇਟ ਦੇ ਮਿਊਕੋਸਾਲ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਬੇਕਾਬੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। WHO ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਗਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਇਮੇਜਿੰਗ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ
- ਛਾਤੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਵਰਗੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ
- ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜਸ਼
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ?
- 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
- ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ
- ਖਾਸ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਜਾਂ ਸੋਜਸ਼, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ?
- ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
- ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਓ
- ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਓ
- ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ।
