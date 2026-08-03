ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : August 3, 2026 at 2:27 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਮੀਆਂ, ਜੇਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨ, ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਦਰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
- ਪਿੱਠ, ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਮਰ ਕੋਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਆਉਣਾ
- ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣਾ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ
- ਧੁੰਦਲਾ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
- ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਡਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਕਿਸੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:-
- ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ
- ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
- ਬੁਖਾਰ
- ਠੰਢ ਲੱਗਣਾ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Medline Plus ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੈਕਫਲੋ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਫਿਸਟੁਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ। ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਜੇਨੇਟਿਕ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਨੇਟਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਕਣਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੋਕਣ ਵਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਵਧਣਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਮੀਟ, ਆਰਗਨ ਮੀਟ ਅਤੇ ਸੀ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਊਰਿਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਿਡਿਕ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਘੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਦਾ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਪੱਥਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣਾ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੂਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ: ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਟਾਪਾ: ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ: ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੂਕੋਕਾਰਟੀਕੋਇਡ, ਐਂਟੀਸਾਈਡ ਅਤੇ ਐਸੀਟਾਜ਼ੋਲਾਮਾਈਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਗੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਲੈਂਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ: ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੀ ਕਮੀ: ਵਿਟਾਮਿਨ A ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ urolithiasis ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁੱਕੜਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਚਾਰੋ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੂਣ ਅਤੇ ਫੈਟ ਘੱਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਪੱਤਾ, ਪੱਤਾਗੋਭੀ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-