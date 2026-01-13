ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ
ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
Published : January 13, 2026 at 12:48 PM IST
FATTY LIVER TREATMENT: ਢਿੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ, ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਭੋਜਨ, ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਲਕੀਆਂ ਪਾਚਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰਭ ਸੇਠੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਮ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਫੁੱਲਿਆ ਅਤੇ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ: ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਹੌਲੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਜਕੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਪੇਟ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਕੇ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਫਸੀ ਹੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਵਰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ: ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗੈਸ ਜਾਂ ਡਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ। ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਮਤਲੀ: ਹਲਕੀ ਮਤਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਿਵਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹਲਕੀ ਮਤਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਆਉਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ: ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਲਿਵਰ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਕਾਵਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਣਾ, ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਅਣਦੇਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-