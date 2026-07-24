ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ IVF ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਲਿਪਸਟਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ IVF ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : July 24, 2026 at 3:05 PM IST
WHAT IS IVF: ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ, ਸਫਲ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋੜੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉੱਚ-ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ IVF ਹੈ।
IVF ਕੀ ਹੈ?
IVF (ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੈੱਲ ਵੂਮੈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ IVF ਮਾਹਰ ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
IVF ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ
IVF ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਔਲਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਂਝਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ IVF ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵ IVF ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
IVF ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
IVF ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਾਂਝਪਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। IVF ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ
IVF ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਪੱਕ ਅੰਡੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ IVF ਚੱਕਰ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IVF ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। IVF ਜੋੜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਅੰਡੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਭਕਾਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ
IVF ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IVF ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੂਣ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ IVF ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ IVF 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ IVF 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ IVF ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਾਂ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ IVF 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ICSI ਨਾਲ IVF ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ IVF 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ
IVF ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਕੀ ਹੈ?
IVF ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ IVF ਰਾਹੀਂ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਮਾਪਦੰਡ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸਾਥੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਈਬਰੋਇਡਜ਼ ਜਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਇਮਯੂਨੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। IVF 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ IVF ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ
ਕੀ ਘੱਟ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ IVF ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਹਾਂ, ਘੱਟ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (IVF) ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ। IVF ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਫਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਿਖ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਲਿਪਸਟਿਕ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਲਿਪਸਟਿਕ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਲਾਸਟਿਕਾਈਜ਼ਰ, ਬਿਸਫੇਨੋਲ ਅਤੇ ਥੈਲੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-