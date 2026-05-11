ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : May 11, 2026 at 12:01 PM IST
ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਵਾਂਗ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲਸਣ: ਲਸਣ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਲਸਣ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਦਾਰਥ 'ਐਲੀਸਿਨ' ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ, ਪਾਲਕ, ਵਾਈਨ ਟੀ, ਆਂਵਲਾ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੋਫੂ: ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਫੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੌਫੀ: ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਦੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੋਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫੀਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 43% ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ: ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕੈਟੇਚਿਨ' ਨਾਮਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਓਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਪੱਤਾਗੋਭੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਖਰੋਟ: ਇਹ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਨ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਵਰ ਐਨਜ਼ਾਈਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਐਵੋਕਾਡੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟੈਥੀਓਨ ਨਾਮਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਵੋਕਾਡੋ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਬੀ9 ਅਤੇ ਈ ਅਤੇ ਓਲੀਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਬੇਰੀਆਂ: ਬਲੂਬੇਰੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਰਸਬੇਰੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
