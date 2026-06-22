ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : June 22, 2026 at 10:26 AM IST
WHAT TO EAT FOR URIC ACID PATIENT: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਠੀਆ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ (NLM) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?
- ਮਟਨ
- ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵਰਗੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ
- ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ
- ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ।
- ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ?
- ਆਂਵਲਾ
- ਕੱਦੂ
- ਜੌਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
- ਜੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੋਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ
- ਪੁਨਰਣਵਾ ਦੇ ਪੱਤੇ - ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਗੋਕਸ਼ੁਰ - ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ - ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ
- ਤੁਲਸੀ ਚਾਹ: ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ: ਇਹ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ: ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਓਟਮੀਲ: ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਕਸਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰੋ।
- ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ।
- ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ?
- ਜਦੋਂ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਹੋਵੇ।
- ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
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