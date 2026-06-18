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ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਪਕੌੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹੋ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਰਾ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

WHAT TO EAT DURING MONSOON
WHAT TO EAT DURING MONSOON (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 18, 2026 at 10:19 AM IST

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ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣਯੋਗ ਹੋਣ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?

ਮਸਾਲੇ: ਹਲਦੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮਿਰਚ, ਲਸਣ, ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਮਤਲੀ, ਗਠੀਆ, ਮਾਈਗਰੇਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ: ਜਵਾਰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਆਦਿ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਰਮ ਭੋਜਨ: ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ: ਮੂੰਗਫਲੀ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਫਲ: ਸੇਬ, ਪਪੀਤਾ, ਕੇਲਾ, ਅਨਾਰ, ਅਮਰੂਦ ਆਦਿ ਫਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ।

ਸ਼ੋਟੈਨ ਦਾ ਜੂਸ: ਡੇਢ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ, ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਜੀਰਾ, ਲੂਣ, ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਪਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋਟੈਨ ਦਾ ਜੂਸ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

  1. ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਭੱਜੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਚਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ।
  3. ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  4. ਅਨਾਨਾਸ, ਪਪੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਖੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਖੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

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