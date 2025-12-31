ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
PAIN DURING PERIODS REASON: ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੀਟ ਪੈਕ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਓਕਲੀਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਹੀਟ ਪੈਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਿਸ਼: ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੜਵੱਲ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਿਸ਼ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਪਰਮਿੰਟ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਵਰਗੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭੋਜਨ: ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਪਾਲਕ, ਅਨਾਜ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਰਫਿਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਵਿੰਧਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ। ਕਸਰਤ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿੰਧਿਆ
ਗਰਮ ਪਾਣੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਰਾ ਡੋਸਾ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ ਵਰਗੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਸਰਤ: ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਸਰਤਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਕਮਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ।
