ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : November 12, 2025 at 12:47 PM IST
KIDNEY STONES PAIN RELIEF: ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਪਵਨ ਰਾਹੰਗਡੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 20-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਪਵਨ ਰਾਹੰਗਡੇਲ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ
- ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਣਾ
- ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ
- ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
- ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਨ
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
- ਮਤਲੀ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ।
ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਜ
ਡਾ. ਰਾਹੰਗਡੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਥੋਟ੍ਰਿਪਸੀ (ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਥੈਰੇਪੀ) ਜਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਹੰਗਡੇਲ
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਟੇ ਫਲ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-