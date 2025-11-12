ETV Bharat / health

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

KIDNEY STONES PAIN RELIEF
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 12, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KIDNEY STONES PAIN RELIEF: ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ? ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਪਵਨ ਰਾਹੰਗਡੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 20-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਪਵਨ ਰਾਹੰਗਡੇਲ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਬਣਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

  • ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ
  • ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਣਾ
  • ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ।
  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ
  • ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

  • ਪਿੱਠ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਨ
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ
  • ਮਤਲੀ
  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ।

ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ

ਡਾ. ਰਾਹੰਗਡੇਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਥੋਟ੍ਰਿਪਸੀ (ਸ਼ੌਕ ਵੇਵ ਥੈਰੇਪੀ) ਜਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪਿਕ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਾਹੰਗਡੇਲ

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

  1. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  3. ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਗੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੱਟੇ ਫਲ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।
  4. ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
  5. ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

KIDNEY STONES PAIN
KIDNEY STONES TREATMENT
KIDNEY STONES CAUSES
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ
KIDNEY STONES PAIN RELIEF

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, WhatsApp ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਵਾਂ ਫੀਚਰ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖੋਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਾਲੀ ਟੱਟੀ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਆਮ ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.