ਕੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : June 22, 2026 at 2:21 PM IST
COLLAGEN SUPPLEMENTS BENEFITS: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਜਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਮਰ ਵਧਣ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ. ਸੋਨਾਲੀ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਕੋਲੇਜਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਰੱਖਣ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇਜਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇਜਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੇਜਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ, ਢਿੱਲੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਡ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੋਨਾਲੀ ਕੋਹਲੀ, ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣੇ?
ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੋਲੇਜਨ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿ-ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੋਲੇਜਨ ਫਾਈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਟੋਰਾ, ਆਂਵਲਾ ਜੂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜਾਂ 500-1000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੋਨਾਲੀ ਕੋਹਲੀ, ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਕਸਰ ਪੈਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਲੇਜਨ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਆਈਐਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਲਸੀ ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਗਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੋਲੇਜਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਿਹਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਕੈਰੀ ਜੋਨਸ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ
ਪੂਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪੂਰਕ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਬੀਨਜ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਲਾਈਸੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੇਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਿਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਲੇਜਨ ਫਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਵਰਗੇ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੋਲੇਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਜਨ ਸਿਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜਿਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੋਨਾਲੀ ਕੋਹਲੀ, ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੇਜਨ ਫਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਈਬਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ SPF 50 ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਲੇਜਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਓਮੇਗਾ-3 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਦੀ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ) ਹਲਕੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੋਨਾਲੀ ਕੋਹਲੀ, ਚਮੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜਨ 'ਤੇ ਖੋਜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਕ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਸਹਿ-ਕਾਰਕ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ, ਇੱਕ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
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