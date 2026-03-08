ETV Bharat / health

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2026: ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਜਾਣੋ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 2026 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Health Team

Published : March 8, 2026 at 12:35 PM IST

3 Min Read
HEALTH PROBLEMS FACED BY WOMEN: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਲਈ ਥੀਮ "ਹਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ" ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੱਛਣ (ਥਕਾਵਟ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਮਤਲੀ) ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ: ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਥਾਇਰਾਇਡ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ: ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਓਐਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਨੀਮੀਆ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ: ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

  • ਅਕਸਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ
  • ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ
  • ਪਿਆਸ ਵਧਣਾ
  • ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ

ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਅੰਡਕੋਸ਼, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ, ਯੋਨੀ, ਵੁਲਵਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਅਤੇ ਪੇਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

  • ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ
  • ਟਿਊਮਰ
  • ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ
  • ਪੇਡੂ ਦਰਦ
  • ਸਿਸਟ
  • ਖਮੀਰ ਦੀ ਲਾਗ

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ
  • ਯੋਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ
  • ਯੋਨੀ ਦੀ ਖੁਜਲੀ

ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?

  1. 20-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ: ਅਨੀਮੀਆ ਟੈਸਟ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਟੈਸਟ (TSH), ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ
  2. 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ: ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਸਟ।
  3. 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ: ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਟੈਸਟ (DEXA ਸਕੈਨ), ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਸਟ

ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

