ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ...
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Published : January 25, 2026 at 10:17 AM IST
ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ (HDL) ਅਤੇ ਘੱਟ-ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ (LDL) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਕਾਵਟ, ਅਣਜਾਣ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ, ਨਵਾਂ ਦਰਦ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਤ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੁਕੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ...
ਸੰਪੂਰਨ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (CBC): ਨਿਯਮਤ ਸੰਪੂਰਨ ਖੂਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ (RBCs)
- ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ (WBCs)
- ਪਲੇਟਲੈਟਸ
- ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ
- ਹੀਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ
- ਔਸਤ ਕਾਰਪਸਕੂਲਰ ਆਇਤਨ
- ਕਾਫ਼ੀ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
- ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਜਾਂ ਬੀ12
- ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੋਜ
- ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ
- ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
- ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਪੈਨਲ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
- ਸੋਡੀਅਮ
- ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ
- ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ
- ਕਲੋਰਾਈਡ
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾਵਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਗਰ ਪੈਨਲ: ਜਿਗਰ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਜ਼ਾਈਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ। ਜਿਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਐਲਬਿਊਮਿਨ
- ਅਲਕਲੀਨ ਫਾਸਫੇਟੇਸ (ALP)
- ਐਲਨਾਈਨ ਐਮੀਨੋਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਜ (ALT)
- ਐਸਪਾਰਟੇਟ ਐਮੀਨੋਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਸ (AST)
ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ: ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਟੈਸਟ ਦੌਰਾਨ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਸਿਰੋਸਿਸ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਘੱਟ ALP ਪੱਧਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾਚਕ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਮਾਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਪਿਡ ਪੈਨਲ: ਇਹ ਟੈਸਟ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚਡੀਐਲ ਜਾਂ "ਚੰਗਾ" ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਐਲਡੀਐਲ ਜਾਂ "ਮਾੜਾ" ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਾਪਨਾ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਫੰਕਸ਼ਨ: ਥਾਇਰਾਇਡ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਇਹ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ...
ਟ੍ਰਾਈਓਡੋਥਾਈਰੋਨਾਈਨ (T3): ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ T4 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਥਾਈਰੋਕਸਾਈਨ (T4): T3 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ-ਉਤੇਜਕ ਹਾਰਮੋਨ (TSH): ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੱਧਰ, ਵਧੀਆਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਜਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪੈਨਲ: ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ (FPG), ਪੋਸਟਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਗਲਾਈਕੇਟਿਡ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ (HbA1c) ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। HbA1c ਟੈਸਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟ: ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲਾ ਅਨੀਮੀਆ, ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
