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ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਕਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

SYMPTOMS BEFORE HEART ATTACK
ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 4, 2026 at 11:45 AM IST

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SYMPTOMS BEFORE HEART ATTACK: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਧਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁਣ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਘੰਟਿਆਂ, ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤਣਾਅ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ

ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘਟਣਾ: ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪਲੇਕਸ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਲੇਕਸ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਕੇ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ, ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਰਾਮੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਣਜਾਣ ਥਕਾਵਟ: ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਰਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ।

ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ , ਮੋਢਿਆਂ, ਬਾਹਾਂ, ਪਿੱਠ, ਗਰਦਨ, ਜਬਾੜੇ, ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਮਤਲੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ: ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹਲਕੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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SYMPTOMS BEFORE HEART ATTACK

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