ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 9 ਲੱਛਣ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਛਾਣ?
ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2025 at 4:03 PM IST
LUNG CANCER SYMPTOMS: ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਦਾਨ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੰਵੇਦਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਊਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ ਕਲੱਬਿੰਗ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੁੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਲੱਬਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਫਿੰਗਰ ਕਲੱਬਿੰਗ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੌੜੇ ਅਤੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਉਂਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਨਹੁੰ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਪਤਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ, ਫਟਣਾ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕੱਟ।
- ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰੀਆਂ
- ਨਹੁੰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੋਣਾ
- ਨਹੁੰ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ
- ਨਹੁੰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਨਹੁੰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ।
- ਨਹੁੰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਨਾਂ।
- ਓਨਾਈਕੋਲਾਈਸਿਸ
- ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਨੀਲਾਪਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦਰਦ, ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਝਰਨਾਹਟ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਰਾਨੀਓਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
