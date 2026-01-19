ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਕੁਝ ਆਮ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ: ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ: ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਮਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ: ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ: ਮਤਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਲਟੀ ਖੂਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਕੌਫੀ-ਗਰਾਊਂਡ ਉਲਟੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ: ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲਣ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਸਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ: ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
