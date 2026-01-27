ETV Bharat / health

ਦਿਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

HEART FAILURE SYMPTOMS
HEART FAILURE SYMPTOMS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 27, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਖਾਸ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ?

  1. ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ: ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
  2. ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੰਘਣਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਟਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਰਲ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼: ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ, ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਜਾਈਨਾ (ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮੀ) ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਘਟੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ: ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  5. ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 2-3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਬੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ।
  6. ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ: ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਬਲਗ਼ਮ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
  7. ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ: ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਰੀਥਮੀਆ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  8. ਥਕਾਵਟ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖੂਨ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
  9. ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ: ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਐਡੀਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  10. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਲੇਟਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥੋਪਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੰਘ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

HEART FAILURE TREATMENTS
HEART FAILURE CAUSES
SYMPTOMS BEFORE A HEART ATTACK
HEART FAILURE SYMPTOMS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.