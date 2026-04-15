ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ
ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Published : April 15, 2026 at 11:04 AM IST
ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਇੱਕ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਦਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਡਮਜ਼ ਐਪਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ (ਪੜਾਅ 4) ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ACS) ਮੁਤਾਬਕ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਢ, ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸਡ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੇੜਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ
- ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੰਢ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਅਕਸਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟਿਊਮਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਨਾੜੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਭੋਜਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਭਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਗਾਪਣ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਿਊਮਰ ਲੈਰੀਨਜੀਅਲ ਨਰਵ ਜਾਂ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਾਪਣ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘੱਗਾਪਣ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਵਧਦਾ ਟਿਊਮਰ ਸਾਹ ਨਾਲੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ, ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਢ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
