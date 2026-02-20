ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 4 ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!

ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 4 ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ!
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : February 20, 2026 at 10:38 AM IST
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੈਂਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਤ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਸੋਜ: NHS.UK ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਦੇਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਡੀਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਜ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ: ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟ੍ਰੌਸੋ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੀਪ ਵੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੋਮਲਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ, ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਰੰਗੀਨ ਹੋਣਾ, ਸੋਜ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਣਜਾਣ ਲੱਤ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੜਵੱਲ: ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਤ ਦਰਦ, ਕੜਵੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੋਜਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੱਤ ਦਾ ਦਰਦ ਆਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਰ ਅਣਜਾਣ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲੀ, ਕਾਲਾਪਨ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜੀਬ ਧੱਬੇ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਗਤਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ, ਦਰਦ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣਾ
- ਬੁਢਾਪਾ
- ਖ਼ਰਾਬ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ
- ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ
- ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆ।
ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਸਵੈ-ਨਿਦਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਰਗੇ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਅਕਸਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
