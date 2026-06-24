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ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

THYROID EYE DISEASE TREATMENT
THYROID EYE DISEASE TREATMENT (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 24, 2026 at 2:02 PM IST

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ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਪੀ.ਵੀ. ਰਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਠੰਢੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਥਾਇਰਾਇਡ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਥਾਇਰਾਇਡ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (TED) ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਔਰਬਿਟੋਪੈਥੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਖੁਸ਼ਕੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਣਾ, ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਾਇਡਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (TED) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  1. ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਟੋਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਥਾਇਰਾਇਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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