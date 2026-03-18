ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

Published : March 18, 2026 at 11:11 AM IST

ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਕਸਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਮਨ ਲਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮ ਹੈ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੁਮਨ ਲਤਾ

ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਖੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਪਿੱਠ ਦਰਦ: ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਦਰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਰਦ ਆਮ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ, ਪੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦਰਦ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  2. ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਰਦ: ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਜਲਣ ਜਾਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
  3. ਖੂਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।
  4. ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ: ਜੇਕਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼, ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਟਪਕਣਾ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
  6. ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਘਟਣਾ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
  7. ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਠੰਢ: ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਮ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

  1. ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  2. ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਲੂਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘਟਾਓ। ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗੇ ਖੱਟੇ ਫਲ ਖਾਓ। ਆਕਸੀਲੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਕ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
  3. ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

