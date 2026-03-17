ETV Bharat / health

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 8 ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

HIGH BLOOD PRESSURE TREATMENT
HIGH BLOOD PRESSURE TREATMENT (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 17, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HIGH BLOOD PRESSURE TREATMENT: ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਦਰਦ
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
  • ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ
  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਨੱਕ
  • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  • ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ
  • ਤੁਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 210 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ
  2. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
  3. ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ
  4. ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ
  5. ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਹੋਣਾ
  6. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ
  7. ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਮਣੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਨੋਸਿਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲਡੋਸਟੀਰੋਨਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਬਿਮਾਰੀ।
  8. ADHD, ਸੋਜਸ਼, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ।
  9. ਸ਼ਰਾਬ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੋਕੀਨ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

ਜੇਕਰ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

  1. AFib: ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  2. ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  3. ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ: ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ।
  4. ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣਾ।
  5. ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ: ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ।
  6. ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੂਨ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
  7. ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਰੈਟੀਨੋਪੈਥੀ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  8. ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਮਨੀਆਂ ਦਾ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣਾ।
  9. ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ: ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  10. ਸਟ੍ਰੋਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਓ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

HIGH BLOOD PRESSURE SYMPTOMS
HIGH BLOOD PRESSURE REASONS
HIGH BLOOD PRESSURE RANGE
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
HIGH BLOOD PRESSURE TREATMENT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.