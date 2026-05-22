ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖਰਾਬ
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
Published : May 22, 2026 at 3:34 PM IST
ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਠੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ?
ਮੈਡਲਾਈਨ ਪਲੱਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਚਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੈ। ਭਾਵ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿਊਰੀਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਊਰੀਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਇਸ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਊਟ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੋਕਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ - ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ, ਗੁੱਟਾਂ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਝਰਨਾਹਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦਨਾਕ ਖੇਤਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ - ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਥਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿੱਠ ਦਰਦ - ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਰਦ ਕਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰ ਵਧਣਾ - ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਰਬੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਖਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਲੈਡਰ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ - ਗੁਰਦੇ ਵਾਧੂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਠੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੋਫੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਧੱਬੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ, ਕੰਨਾਂ, ਗੁੱਟਾਂ, ਅੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ?
ਵੈੱਬਸਾਈਟ health.harvard.edu ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:-
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਲੇ, ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ, ਜਿਗਰ, ਝੀਂਗਾ, ਕੇਕੜਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
- ਸੋਡਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਅਲਕੋਹਲ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਰੀਦਾਰ, ਭੂਰੇ ਚੌਲ, ਓਟਸ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਫਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਰੀ, ਨਿੰਬੂ, ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਕਰੌਸਬੇਰੀ ਖਾਓ।
- ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।
- ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
