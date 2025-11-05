ETV Bharat / health

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ 11 ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ

ਖਰਾਬ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

POOR BLOOD CIRCULATION CAUSES
ਖਰਾਬ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 5, 2025 at 9:59 AM IST

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਖਰਾਬ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ?

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾੜੀ ਦੀ ਘਾਟ (CVI) ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖਰਾਬ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ

  1. ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਵੱਜਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
  2. ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ
  3. ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਦਰਦ
  4. ਅਕਸਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
  5. ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
  6. ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ
  7. ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਫੋੜਿਆਂ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ।
  8. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ
  9. ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ (ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ)
  10. ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ
  11. ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖਰਾਬ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ?

ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੁਝਾਅ

  1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  2. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  4. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਰਾਬ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਕੰਦਰ, ਪਾਲਕ, ਮੱਛੀ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਅਤੇ ਰਸਬੇਰੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸੰਤਰਾ ਵਰਗੇ ਖੱਟੇ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਡਾਰਕ ਚਾਕਲੇਟ, ਲਸਣ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

